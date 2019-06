Veel overlast door zware onweersbuien en harde wind

Flinke onweersbuien en harde windstoten hebben aan het begin van de nacht op veel plaatsen tot overlast geleid. Er zijn veel meldingen binnengekomen over omgevallen bomen, afgerukte takken en stormschade. Op andere plaatsen was sprake van wateroverlast.

Het KNMI kondigde gisteravond laat voor nagenoeg het hele land code oranje af. Het weerinstituut waarschuwde dat er zware onweersbuien over het land zouden trekken met lokaal windstoten van tussen de 75 en 100 kilometer per uur. Daarnaast viel op sommige plaatsen veel neerslag en hagel.

In Amsterdam waaide een dak van een huis. Verder brak in Beuningen in Gelderland brand uit in een huis, vermoedelijk na een blikseminslag. Ook komen er foto's binnen van ondergelopen wegen.

Problemen op spoor en luchthavens

Op Schiphol ligt het werk van het grondpersoneel stil door het slechte weer. Acht toestellen van Transavia weken vanwege het slechte weer uit naar Belgiƫ, Duitsland en Rotterdam.

Het onweer leidde gisteravond ook tot problemen op het spoor tussen Gorinchem en Leerdam en Delft en Rijswijk.