Kritiek op Rutte om uitstel klimaatcijfers: 'We zijn voor de gek gehouden'

Oppositiepartijen in De Tweede Kamer hebben forse kritiek op premier Rutte omdat hij druk uitoefende om de presentatie van berekeningen over het klimaatakkoord uit te stellen. De partijen vinden dat Rutte informatie heeft achtergehouden.

PVV-leider Wilders is het "gemanipuleer en gemarchandeer" van het kabinet-Rutte "en de VVD" zat. "Een politiek relevant stuk is ons onthouden. We zijn voor de gek gehouden, wie denkt de minister-president dat hij is?", aldus Wilders, die een motie van wantrouwen aankondigde.

Forum voor Democratie-leider Baudet: "Er is achter de schermen gesjoemeld. Onaanvaardbaar dat de cijfers er al waren, maar tijdens de beschouwingen werd gedaan alsof dat niet zo was."

SP-leider Marijnissen spreekt over de "politieke trukendoos" van de premier. "De waarheid staat niet voorop, maar zijn eigen belang."

"Partijpolitieke belangen gingen boven het informeren van het parlement", meent Denk-leider Kuzu.

WOB-verzoek

Tv-programma Nieuwsuur meldde vorige week dat Rutte had aangedrongen op uitstel van de publicatie van de doorrekeningen van de voorlopige klimaatplannen. Hij zou het "onwenselijk" hebben gevonden om de cijfers vijf dagen voor Prinsjesdag naar buiten te brengen.

De planbureaus die de klimaatplannen doorrekenden waren voor Prinsjesdag klaar en wilden de cijfers wel gewoon presenteren. Maar uit stukken die Nieuwsuur via de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) opvroeg, is af te leiden dat Rutte dat geen goed idee vond. De cijfers werden uiteindelijk eind september openbaar.