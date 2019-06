Rotterdamse kinderen straks gratis naar Feyenoord dankzij miljoenengift

Kinderen tussen de 10 en 15 jaar uit Rotterdam-Zuid kunnen een wedstrijd van Feyenoord gratis in het stadion zien. Dat heeft Stadion Feijenoord afgesproken met Stichting De Verre Bergen, die 24,5 miljoen euro beschikbaar stelt voor het project.

In het nieuwe stadion komt een speciaal vak genaamd 'Vak van Zuid'. Per wedstrijd is daar plaats voor 3884 kinderen uit Rotterdam-Zuid.

Op jaarbasis zullen er ruim 65.000 zitplaatsen beschikbaar zijn voor kinderen uit de buurt. "Hiermee beschikt het nieuwe stadion over het grootste maatschappelijke programma voor wedstrijdbezoek in Europa", zegt algemeen directeur Jan de Jong van Feyenoord. "De samenwerking tussen De Verre Bergen en Feyenoord past goed binnen de doelstellingen van cohesie en een nauwer contact met de inwoners van Rotterdam-Zuid."

Kans om sfeer te proeven

Stichting De Verre Bergen investeert in sociaal maatschappelijke programma's in Rotterdam. "Er zijn kinderen die praktisch naast het stadion wonen maar nooit een wedstrijd bezoeken", zegt directeur Roelof Prins. "Wij willen dat ook kinderen uit gezinnen die het niet breed hebben en die wonen op Zuid de kans krijgen de sfeer in het Feyenoord-stadion te proeven."

De bijdrage is belangrijk voor de financiering van het stadion, dat naar verwachting in de eerste helft van 2024 opengaat, schrijft RTV Rijnmond. Het is nog niet bekend hoe de zitplaatsen in het nieuwe stadion verdeeld gaan worden.