Taakstraffen voor rol bij azc-rellen in Heesch

Vier mannen zijn veroordeeld tot taakstraffen van 40 tot 180 uur omdat zij in 2016 betrokken waren bij een uit de hand gelopen protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het Noord-Brabantse Heesch.

In 2016 stuitte een plan voor een groot asielzoekerscentrum in Heesch op fel verzet. In januari van dat jaar liep een protestbijeenkomst uit de hand. Agenten werden bekogeld met stenen en eieren, en er werd vuurwerk afgestoken.