Jos B. blijft voorlopig vastzitten

Jos B., die verdacht wordt van het doden van Nicky Verstappen in 1998, komt voorlopig niet op vrije voeten. Zijn advocaat had daarom gevraagd, omdat er geen bewijs zou zijn dat B. iets te maken heeft met de zaak. Maar de rechter heeft zijn voorlopige hechtenis verlengd.

Advocaat Roethof had de rechter erop gewezen dat forensische onderzoekers geen doodsoorzaak hebben kunnen vaststellen bij de 11-jarige Verstappen. Daardoor kan er volgens hem niet worden bewezen dat er een misdrijf is gepleegd. Hij zegt dat er ook geen bewijs is dat de Limburgse jongen seksueel is misbruikt en daarom kan B. volgens hem niet langer worden vastgehouden.

De rechtbank ging niet mee in die redenering. Volgens de rechters zijn er genoeg aanwijzingen dat B. betrokken was bij het ontvoeren, misbruiken en doden van Nicky Verstappen, waaronder de dna-sporen van B. die op de kleding van de jongen zijn gevonden. Daarnaast zegt de rechtbank dat onder meer uit de houding waarin Verstappen is gevonden blijkt dat hij geen natuurlijke dood is gestorven.

Verklaring van B.

B. ontkent dat hij betrokken is bij de zaak, maar wil verder niets zeggen. Hij heeft lang geleden wel een verklaring op papier gezet, maar die is nog niet openbaar gemaakt.

De rechter vroeg B. vandaag heel nadrukkelijk om de verklaring naar buiten te brengen. B. weigerde dat en zei dat hij nog wat troeven in handen wil houden, omdat hij niet tevreden is met hoe het onderzoek loopt.

De familie van Verstappen vindt het kenmerkend voor B.'s gedrag dat hij de verklaring niet wil vrijgeven. "Hij moet meer weten, maar weigert om enig inzicht te geven", zegt Peter R. de Vries namens de familie. "Dat wijst erop dat hij iets te verbergen heeft en de familie vindt het laf dat hij daarmee niet voor de dag komt."

Schouw

De zitting van vandaag was een pro-formazitting, waarin de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. Het echte proces begint pas als het onderzoek is afgerond, waarschijnlijk volgend jaar.

Eind augustus is de volgende zitting. Dan gaan de rechters kijken op de Brunssummerheide, waar het lichaam van Verstappen is gevonden. Jos B. zal ook bij die schouw aanwezig zijn. Nabestaanden mogen ook komen, als zij dat willen.