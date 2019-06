Duikteam zoekt naar sporen vermiste Katwijkse

Politie Den Haag eo @POL_DenHaag

Uit onderzoek is gebleken dat de vermiste Anja Schaap woensdag 29 mei om 3.45 uur voor het laatst is gezien op de #Kanaaldijk in #Katwijk. Daarom is het Landelijk Team Onderwater Zoekingen (@politieLTOZ) met @brw_hm nu aan het zoeken in de #Binnenwatering, water langs Kanaaldijk