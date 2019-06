ChristenUnie en SGP weg uit EU-fractie na toetreding Forum

De ChristenUnie en SGP stappen uit hun fractie in het Europees Parlement na de komst van Forum voor Democratie. Vooral voor de ChristenUnie lag de toetreding van Forum, met drie zetels, gevoelig en het collega-parlementslid van de SGP volgde het besluit om op te stappen.

Forum voor Democratie werd vandaag na een stemming met overweldigend applaus de ECR-groep (van conservatieven en hervormers) binnengehaald. Naast Forum zitten in de fractie onder meer de Poolse partij Recht en Rechtvaardigheid, de rechts-nationalistische partij Zweden Democraten en de Belgische N-Va. ChristenUnie-voorman Van Dalen zei eerder al dat hij vond dat de fractie te rechts werd voor hem.

Ontgoocheling

Na de stemming reageerde Van Dalen ontgoocheld en hij besloot op te stappen. De SGP stemde wel voor, maar volgde Van Dalen toch. Het nieuwe SGP-lid Bert Jan Ruissen: "Voor ons was toelating geen probleem. Maar voor de verkiezingen hadden we afgesproken: samen uit, samen thuis. Dat betekent dat we samen op zoek gaan naar een nieuwe politieke familie."

Op 2 juli wordt het nieuwe Europese Parlement geïnstalleerd.