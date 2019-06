NPO 1, 2 en 3 worden grotendeels reclamevrij

Tot 20.00 uur worden NPO 1,2 en 3 reclamevrij. Online verdwijnt reclame helemaal. Bij de verdeling van het geld wordt het aantal leden van een omroep minder leidend. Dat betekent dat kleine omroepen erop vooruitgaan, ten koste van de grote omroepen.

Haagse bronnen melden dat de coalitiepartijen het eens zijn geworden over de toekomst van de publieke omroep, waarin deze afspraken zijn gemaakt.

Omroepen moeten voortaan minimaal 50.000 leden hebben. Dat zou betekenen dat Powned zijn vergunning verliest.

NPO 3 regionaal

Televisiezender NPO 3 gaat ingrijpend veranderen. Programma's van de landelijke publieke omroep verdwijnen grotendeels van het derde net. In plaats daarvan gaan regionale zenders de zendtijd invullen.

Minister Slob (Media) werkt nog aan een brief aan de Tweede Kamer, zo laat zijn woordvoerder weten. Het is nog onduidelijk wanneer deze brief wordt verstuurd.