Leger Sudan wil praten, oppositie houdt vast aan verzet

Een Sudenese generaal heeft gezegd dat het leger bereid is te praten met afgevaardigden van de oppositie. In het Oost-Afrikaanse land is het geweld opgelaaid sinds president Bashir in april, onder druk van protesten, werd afgezet bij een coup van het leger. De laatste dagen verlopen ronduit bloedig; er zijn bij gevechten tussen demonstranten en militairen inmiddels zestig mensen omgekomen.

Een woordvoerder van de oppositie laat aan persbureau AP weten dat hij de uitnodiging van het leger afslaat. Hij noemt het voorstel niet serieus, omdat het leger mensen heeft vermoord en daar nog steeds mee doorgaat. "Hun auto's patrouilleren over de straten en ze vuren kogels af op mensen."

De oppositiewoordvoerder zegt door te gaan met demonstreren, verzet, stakingen en "totale burgerlijke ongehoorzaamheid".

Veroordeling

Verschillende landen hebben het geweld van het leger veroordeeld. Vanmiddag kwamen de Verenigde Staten, Noorwegen en Groot-Brittanniƫ met een gezamenlijke verklaring waarin felle kritiek wordt geuit op de aanvallen op demonstranten. Volgens de drie landen heeft het leger daarmee het overgangsproces en de vrede in het land in gevaar gebracht.

Vandaag werd ook bekend dat een leider van een rebellengroep uit het noorden van Sudan is opgepakt. Yasir Arman leefde lang in ballingschap in het buitenland en werd bij verstek tot de doodstraf veroordeeld. Hij zou recent zijn teruggekeerd naar Sudan en nu door de politie zijn opgepakt.