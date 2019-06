Dekker ontbiedt directie kliniek verdwenen patiënt

Minister Dekker ontbiedt de directie van de psychiatrische kliniek waarvan een patiënt niet van onbegeleid verlof is teruggekomen.

Het gerechtshof bepaalde vorig jaar dat de man in een kliniek moest worden geplaatst. Hij had via internet gemeld dat hij het station in Dordrecht zou opblazen met een atoombom en een paar dagen later viel hij iemand aan.

De patiënt zat in dezelfde kliniek als Michael P., de man die Anne Faber heeft gedood.

Veel vragen

Dekker zegt in een reactie dat politie en Openbaar Ministerie ermee bezig zijn de patiënt terug in de kliniek te krijgen. Maar hij begrijpt dat de gebeurtenis veel vragen oproept. En die heeft hij zelf ook.

De minister benadrukt dat de kliniek het verloop van de behandeling bepaalt en ook of iemand met verlof kan. Hij wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en welke risico's er zijn. Daarom moet de directie nog vanmiddag opheldering geven.