Deze scholen geven nu al ehbo-les en dat heeft levens gered

Meer dan 50.000 mensen hebben de petitie getekend om alle middelbare scholieren ehbo-les te geven. Dat betekent dat het burgerinitiatief van het Rode Kruis en een groep artsen op de politieke agenda komt. Daarmee zijn de verplichte ehbo-lessen weer een stapje dichterbij gekomen.

Er zijn al scholen die de lessen aanbieden. Dat doen ze (nu nog) allemaal op hun eigen manier en dat heeft in sommige gevallen al tot levensreddende situaties geleid.

Daar kan de 18-jarige Laurens Woudenberg over meepraten. Twee jaar geleden werd op zijn school, Het Maerlant in Brielle, eenmalig een ehbo-cursus aangeboden. Hij mocht alles wat hij leerde al snel in de praktijk brengen toen hij een vrouw moest reanimeren nadat ze in elkaar was gezakt. "Omstanders deden haar rugzak af, maar verder gebeurde er niet echt wat", staat in de ervaring die Woudenberg deelde met het Rode Kruis.

Hij besloot daarom om direct in te grijpen. "De vrouw ademde niet meer. Ik wist dat er acuut iets moest gebeuren, dat ze anders dood zou gaan. Toen begon ik met reanimeren." Uiteindelijk nam een volwassene het reanimeren over. Toen de ambulance arriveerde, ademde de vrouw weer. Hoe het uiteindelijk met haar is afgelopen, weet hij niet. "Mijn vader heeft nog gebeld, maar vanwege privacyregels kan de politie dat niet zeggen."

Ogen geopend

Het heeft in ieder geval de ogen geopend van Het Maerlant, de school waar Woudenberg op zat. Toch is ehbo-les daar nog niet verplicht. "Maar we proberen sindsdien meer aandacht te besteden aan ehbo. Als het goed is, wordt het vanaf volgend schooljaar onderdeel van de lessen op het vmbo, denk bijvoorbeeld aan biologie. Uiteindelijk willen we het breder uitrollen, dus ook op havo en vwo. Dat is alleen nog een kwestie van hoe we dat georganiseerd gaan krijgen", zegt conrector Fer Otten tegen de NOS.

Waar ehbo wel verplicht is, is op het Liemers College in Zevenaar. Daar krijgen alle tweedejaarsscholieren het in de vorm van een project, dat onderdeel is van de maatschappelijke stage. "Wettelijk is zo'n stage niet meer verplicht, maar wij vonden het belangrijk om het toch een invulling te geven. En het is een succes: we doen dit al vijf jaar en het slagingspercentage is ieder jaar erg hoog", zegt Peter Tillmann, coördinator en docent lichamelijke opvoeding.

De leerlingen moeten eerst een online-cursus volgen. Die kunnen ze op school doen tijdens de mentoruren, maar ook thuis. Na de theorie volgt er een praktijkdag. "Dan zijn er de hele dag workshops met instructeurs van het Rode Kruis. Als leerlingen alles tot een goed einde brengen, krijgen ze een certificaat", vertelt Tillmann.