Verscherpte controle op varkenshouderij Boxtel beëindigd: varkens gezond

De varkenshouderij in Boxtel die vorige maand werd bezet door activisten, kan weer dieren aan- en afvoeren. Uit tests blijkt dat de varkens geen ziekteverschijnselen hebben, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Op 13 mei bezetten tientallen dierenactivisten van Meat the Victims urenlang de stallen, daarbij gesteund door activisten die buiten de boerderij demonstreerden. Tientallen boeren begonnen een tegenprotest. Daarbij werden auto's van dierenactivisten in een greppel gekieperd. Activisten die niet wilden vertrekken uit de stallen of zich niet konden legitimeren werden aangehouden.

Geen ziektes

Boerenorganisaties vreesden direct voor ziektes als gevolg van de bezetting. Met de varkenshouder werd daarom afgesproken drie weken lang geen dieren aan- of af te voeren totdat zeker zou zijn dat er geen gevaar is op besmetting.

"De afgelopen weken hebben specialisten van de NVWA, de Gezondheidsdienst voor Dieren, en de eigen dierenarts het bedrijf meerdere malen bezocht om de gezondheidstoestand van de varkens te monitoren", schrijft de NVWA. "Er is gekeken naar verschijnselen van de Afrikaanse varkenspest, klassieke varkenspest, mond- en klauwzeer, de ziekte Aujeszky en Swine Vesiculair Disease (blaasjesziekte)." Uit bloedtests is gebleken dat de dieren geen ziekteverschijnselen hebben en dat ook geen antistoffen tegen deze ziektes zijn aangemaakt.

Het team van specialisten heeft de verscherpte controle per direct beëindigd. De varkenshouderij kan de normale bedrijfsactiviteiten hervatten.