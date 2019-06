Engelse stad Portsmouth herdenkt D-day met groot spektakel

In de Engelse kuststad Portsmouth wordt vandaag D-day herdacht met een show vol muziek, theater, speeches en veel militair vertoon. Vandaag 75 jaar geleden begon daar de bevrijding. Vanuit Portsmouth vertrokken toen 150.000 geallieerde soldaten om in de nacht van 5 op 6 juni de Normandische kust te bestormen.

Honderden veteranen zijn er nog bij vandaag. Ook koningin Elizabeth, de Amerikaanse president Trump en veel regeringsleiders, onder wie premier Rutte, zijn bij de herdenking.

Er zijn toespraken, onder anderen van de Canadese premier Trudeau. Die vertelde over zijn grootvader die samen met miljoenen anderen streed voor de bevrijding. President Trump las voor uit een gebed dat president Roosevelt op 6 juni 1944 uitsprak op de Amerikaanse radio "voor de soldaten die ons volk, geloof en beschaving redden".

Ook de Franse president Macron sprak. De Britse premier May las een brief voor van een soldaat aan zijn vrouw, die hij schreef toen hij net van huis weg was. Daarna verscheen op het grote scherm achter May een telegram aan de echtgenote, waarin stond dat haar man was omgekomen.

Zwaar beveiligd

Op een 60 meter breed podium wordt de invasie herdacht. Aan het einde van de ceremonie vliegen 25 moderne en historische vliegtuigen over als afsluiting.

Het herdenkingsterrein is hermetisch afgesloten. In de stad zelf zijn wegversperringen geplaatst en honderden politieagenten en beveiligers bewaken de straten. Mensen buiten het terrein kunnen de ceremonie volgen op grote schermen.

De ceremonie is te bekijken via een livestream op nos.nl.