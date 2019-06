Gewonden bij ongeluk met Flixbus naar Amsterdam

Een lijnbus met als eindbestemming Amsterdam heeft vannacht bij het Duitse Karlsruhe een ongeluk gehad. De bus werd aangereden door een vrachtwagen. Daarbij raakten zeven reizigers gewond, van wie drie ernstig. Zij liggen in het ziekenhuis.

Onder de gewonden zijn geen Nederlanders. Wel was er zeker een Nederlander aan boord, bevestigt een politiewoordvoerder.

Ontwijken lukte niet

Om twee uur vannacht knalde de gifgroene Flixbus tegen een vrachtwagen aan die probeerde uit te voegen. Toen er geen ruimte bleek om de snelweg te verlaten, schoot de truck met oplegger terug de rijbaan op. De buschauffeur probeerde de vrachtwagen te ontwijken, maar kon geen kant op en raakte de zijkant van de vrachtwagen.

De bus was een paar uur eerder uit M√ľnchen vertrokken en zou via Heerlen, Eindhoven, Kaatsheuvel, Rotterdam en Den Haag naar Amsterdam rijden.

Drie ongelukken in twee weken

In twee weken tijd zijn er drie incidenten geweest met een Flixbus in Duitsland. Twee weken geleden overleed een passagier bij een groot ongeluk in Leipzig. De oorzaak is nog niet bekend. Zolang het onderzoek loopt zegt Flixbus er niks over.

Afgelopen nacht kwamen daar twee incidenten bij. In het geval van Karlsruhe heeft de politie gemeld dat de buschauffeur niet schuldig is.

Bij Bremen vatte gisteravond een Flixbus vlam. De chauffeur heeft de bus aan de kant gezet en alle passagiers konden ongedeerd de bus verlaten. De oorzaak van de brand aan boord is nog onduidelijk.