Verdriet bij Eindhovenaren om omwaaien Bevrijdingsboom

Een bekende Bevrijdingsboom in Eindhoven heeft de storm van gisteravond niet overleefd. De boom werd in 1945 geplant. "Iedereen is hier in rouw", zegt een buurtbewoonster.

"Wij stonden voor het raam naar het onweer te kijken en we zien de boom heen en weer gaan", zegt ze tegen Omroep Brabant. Opeens kwam de lindeboom haar kant op. "Het leek wel slowmotion. We zijn snel naar de achterkant van het huis gelopen, want je weet niet hoe ver hij komt als hij op het huis valt. Het was heel heftig."

Ook andere buurtbewoners hebben verdriet om de boom. "Oh wat een verlies voor onze mooie buurt. Het is zo'n mooie boom. Heel erg zonde", schrijft iemand in de buurtapp. Anderen noemen het omvallen van de boom "heftig" en "verschrikkelijk".

Dag na het noodweer

Een dag na de storm komen veel mensen bij de boom kijken. Ze helpen met het wegbrengen van takken, meldt Omroep Brabant.

De linde was een aantal jaar geleden erg ziek. De buurt kwam toen in actie om de boom te redden. In 2016 werd een houten vlonder rond de boom gelegd en werd er voeding in de bodem gespoten.

Rot bij de wortels

"Als je naar de boom boven de grond keek was hij ogenschijnlijk supergezond", vertelt boomspecialist Danny Alards. Hij was betrokken bij de 'reddingsactie' van de boom een aantal jaren geleden. "Dit is heel verdrietig. Blijkbaar was hij toch vrij rot bij z'n wortels."

18 september wordt gevierd dat Eindhoven 75 jaar geleden werd bevrijd. Buurtbewoners hopen dat er dan een nieuwe boom wordt geplant.