GL en PvdA steunen concept-akkoord: 'hier hebben we lang naar gesnakt'

GroenLinks en de PvdA steunen het conceptakkoord tussen overheid, werkgevers en werknemers over de pensioenen. Dat betekent dat het kabinet straks in de Eerste Kamer een meerderheid heeft voor de plannen.

"Wij zijn enthousiast over de dingen die wij voor elkaar hebben gekregen", zeiden de partijleiders Klaver en Asscher in een gezamenlijke verklaring. Het gaat dan om een tijdelijke bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar en vier maanden en daarna een stijging die langzamer gaat dan nu nog de bedoeling is.

De twee linkse oppositieleiders vinden het ook belangrijk dat mensen met zware beroepen drie jaar eerder kunnen stoppen met werken.

"Ik ben heel blij met wat er nu ligt", zei Asscher. "Ik ga er zelf voor stemmen als FNV-lid. We hebben iets binnengehaald waar we al heel lang naar snakken." Klaver hoopt dat alle vakbondsleden het plan steunen.

De SER presenteert het concept-akkoord om 11.00 uur. Volgende week mogen de leden van FNV en CNV zich erover uitspreken in een referendum.