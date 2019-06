Automobilist rijdt door na aanrijding Amsterdam, fietser zwaargewond

In Amsterdam is vanavond een fietser zeer ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De automobilist is doorgereden. De politie is op zoek naar de bestuurder.

De vrouwelijke fietser werd rond 21.30 uur aangereden op de Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam-West. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse.

Het vermoedelijke voertuig is gevonden op de Shackletonstraat, op ongeveer een kilometer afstand van de plek van het ongeluk. De politie doet onderzoek. "Er zaten mogelijk meerdere personen in het voertuig, daar zijn we heel hard naar op zoek", laat de politie aan AT5 weten.