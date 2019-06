Overijssel betaalt tijdelijke extra beveiligers op Keolis-treinen

De provincie Overijssel financiert tijdelijk de inzet van extra stewards op treinen van Keolis op trajecten tussen Zwolle, Kampen en Enschede. De provincie geeft hiermee gehoor aan een oproep van Keolis om geld beschikbaar te stellen voor extra personeel.

PVV-Statenlid Joeri Pool stelde begin vorige maand vragen aan het provinciebestuur toen personeel van Keolis dreigde met een staking bij nieuwe incidenten in treinen tussen Zwolle en Kampen en Zwolle en Enschede, meldt RTV Oost.

Vakbonden en medewerkers van Keolis maken zich al langer zorgen over de veiligheid op deze trajecten. Keolis-medewerkers meldden onlangs dat een kwart van de treinen niet bemand is met een beveiliger, terwijl dit wel de afspraak is. Ook zou er sprake zijn van slechte bereikbaarheid bij calamiteiten, vooral in het weekend.

Veiligheid in het geding

In april werd een boa van Keolis op het station van Borne door een passagier ernstig mishandeld. Diezelfde maand deden de vakbonden CNV Vakmensen en BOA ACP een oproep aan de provincie Overijssel om snel met maatregelen te komen, omdat ze vonden dat de veiligheid van passagiers en personeel ernstig in het geding was. Volgens Keolis gaat het vooral om incidenten met verwarde personen, drugs- en alcoholgebruikers en kwaadwillende asielzoekers.

Afgesproken is nu dat de provincie een jaar lang de kosten van de extra inzet betaalt, maar dan moet voortaan wel op elke trein een beveiliger meereizen. De bijdrage is tijdelijk, voor een periode van een jaar, omdat de provincie met Keolis in gesprek is over structurele verbeteringen om de veiligheid van reizigers en treinpersoneel te vergroten.

Daarnaast wil Overijssel ook praten met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat over de problemen op het spoor en de financiering van de extra kosten die moeten worden gemaakt.