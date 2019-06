Lokaal flinke onweersbuien, maar weinig overlast

Er trekken flinke onweersbuien over delen van Midden- en Zuid-Nederland. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Eerder vanavond gold die ook voor Zuid-Holland en Zeeland, maar daar zijn de zwaarste buien voorbij. In Zuid-Holland geldt nog code geel, in Zeeland zijn alle waarschuwingen vervallen.

Het lijkt erop dat de schade in Zuid-Nederland meevalt. De harde windstoten die werden verwacht, zijn uitgebleven. Het weerinstituut zegt dat er enkele meldingen van wateroverlast zijn binnengekomen.

Op sociale media worden inmiddels veel foto's en berichten gedeeld over het noodweer: