Bevrijdingsjournaals dag 2: het weer voor een invasie is 'niet best'

"Het nieuws van 3 juni 1944, dag 1485 van de bezetting", zo begon Herman van der Zandt gisteren de eerste aflevering van de reeks Bevrijdingsjournaals die de NOS tot en met zaterdag uitzendt rond het Achtuurjournaal. Het nieuws van toen met de technieken van nu - alsof het vandaag gebeurd is.

In de eerste aflevering vertelde Tim de Wit vanuit Engeland over de troepenopbouw, Martijn Bink stond in Calais om over de Duitse afweer te vertellen en in de studio was militair historicus Christ Klep.

