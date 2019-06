Amber Alert voor 16-jarige vermiste Ainslie Gilewski

Er is een Amber Alert uitgegaan voor de 16-jarige Ainslie Gilewski uit Zutphen. De jongen vertrok vanmorgen om 5.30 uur op een grijze herenfiets van huis en is sindsdien spoorloos. Ainslie is niet ontvoerd, maar er is grote vrees voor zijn gezondheid, meldt de politie.

Ainslie is 1.76 meter lang, heeft donkerbruin haar en bruine ogen en een tenger postuur.

De politie heeft het signaal van de mobiele telefoon van de jongen uitgepeild, waaruit blijkt dat hij mogelijk in de buurt van het Drentse Eesveen is, bij Steenwijk.