'Dump Trump': duizenden demonstranten in Londen, maar minder dan verwacht

Trump heeft duizend medewerkers meegenomen voor het bezoek, maar de politiekosten worden betaald door de Britten. In totaal bedragen die volgens Engelse media zo'n 45 miljoen euro. 10.000 politiemensen zijn op de been in Londen.

Morgen zijn president Trump en premier May aanwezig bij herdenkingen van de D-day landingen 75 jaar geleden in Portsmouth. Daarna vliegt Trump naar Ierland, waar hij spreekt met de Ierse premier en overnacht in zijn eigen golfresort. In Portsmouth, Dublin en bij dat golfresort staan demonstraties gepland.

Koning Willem-Alexander nodigde Trump onlangs uit voor de Tweede Wereldoorlog-herdenkingen in Terneuzen eind augustus, maar het lijkt erop dat Trump de uitnodiging afslaat.

Ivanka in Nederland

Trump's dochter Ivanka is morgen wel al in Nederland, waar zij spreekt op een ondernemersbijeenkomst in Den Haag. Ook daar wordt protest verwacht. Volgens de organisatoren van het protest is het "een gotspe" dat Ivanka Trump spreekt over women empowerment.

"Met dit protest willen we Ivanka Trump oproepen om onvoorwaardelijk op te komen voor vrouwen- en LHBT-rechten in haar eigen land, inclusief het recht op veilige en legale abortus", aldus organisatoren Julie Phillips en Sonia Sin, beiden van Amerikaans-Nederlandse afkomst.