Pegida houdt met handjevol activisten de gemoederen flink bezig

Pegida mag overmorgen niet demonstreren in Eindhoven. Burgemeester Jorritsma vreest ernstige ongeregeldheden en heeft de betoging verboden.

De angst van de burgemeester lijkt niet ongegrond. Anderhalve week geleden liep een Pegida-protest uit de hand toen honderden tegendemonstranten met stenen en andere voorwerpen naar de circa twintig Pegida-aanhangers gooiden. Ook eerdere protesten ontaardden geregeld in rellen doordat tegenstanders met geweld de confrontatie zochten.

Hoe ontstond deze beweging, hoeveel aanhangers heeft Pegida in Nederland en wat willen die eigenlijk?

Pegida begint in het najaar van 2014 in het Duitse Dresden. De Patriottische Europeanen tegen Islamisering van het Avondland, in het Duits afgekort tot Pegida, vindt dat de islam niet thuishoort in Europa. Tijdens een wekelijks protest roepen duizenden demonstranten op tot minder asielzoekers in Duitsland en een betere integratie van moslims. Een betoging in december dat jaar trekt 15.000 deelnemers.

'Moedige patriotten'

In het voorjaar van 2015 spreekt PVV-leider Geert Wilders de demonstranten toe in Dresden. Hij noemt de aanhangers moedige patriotten en roept zijn publiek op niet te buigen voor barbarij.

Ook de Nederlander Edwin Wagensveld is er dan al bij. Hij woont in Duitsland en is als 'Ed aus Holland' een geliefde verschijning bij de betogingen in Dresden. In de zomer van 2015 haalt hij Pegida naar Nederland en wordt voorman en woordvoerder.

Als belangrijkste speerpunt heeft de Nederlandse afdeling de bestrijding van de islam, "die een gevaar vormt voor onze vrijheid". Pegida wil onder meer een bouwstop voor moskeeën, sluiting van islamitische scholen en een verbod op onverdoofd slachten.

Pegida-betogingen leiden in het najaar van 2015 al meteen tot felle tegenreacties. Bij de eerste demonstratie van Pegida Nederland, op 11 oktober 2015 In Utrecht, maken tegendemonstranten de Pegida-aanhangers uit voor nazi's. Tientallen politiemensen en ME'ers proberen beide groepen, met zo'n 75 betogers elk, uit elkaar te houden. Tien mensen worden gearresteerd.