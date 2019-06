Crowdfundingsactie voor crematie Ewold Horn

Vrienden van de Nederlandse vogelaar Ewold Horn, die op de Filipijnen is doodgeschoten, starten een crowdfundingsactie. Met de opbrengst willen ze de uitvaart betalen.

In het Dagblad van het Noorden zegt Mieke van der Werk dat ze de familie willen helpen. "Deze kosten groeien de familie boven het hoofd. Om een nare financiële nasleep te voorkomen in deze moeilijke tijd willen wij mensen vragen om steun in de vorm van een financiële bijdrage. Die zal het mogelijk maken om Ewold het afscheid te geven dat hij verdient."

Mocht er na de crematie geld overblijven, dan gaat dat naar de Leprastichting. Volgens de vrienden steunde Horn dat goede doel ook.

Ewold Horn werd zeven jaar lang in de Filipijnen gegijzeld door terreurorganisatie Abu Sayyaf. Hij werd vorige week gedood bij een vuurgevecht tussen het Filipijnse leger en de terreurorganisatie. Volgens het leger is hij doodgeschoten door zijn bewakers. Het lichaam van Horn is door Filipijnse militairen geborgen.