Opnieuw slachtoffers van bootongeluk Boedapest gevonden

Bergingswerkers hebben op de rivier de Donau twee lichamen geborgen van slachtoffers van het bootongeluk van afgelopen donderdag. Een cruiseschip voer toen over een rondvaartboot met aan boord Zuid-Koreaanse toeristen en Hongaarse bemanningsleden.

Het officiële dodental is daarmee opgelopen tot elf. Er worden nog 17 opvarenden vermist, die vermoedelijk verdronken zijn, onder wie de twee bemanningsleden. Zeven mensen werden kort na de aanvaring uit de Donau gered.

Modderig water

Een van de lichamen die vandaag werden gevonden zat vast in een raam van de gezonken rondvaartboot. Het andere lichaam werd zestig kilometer stroomafwaarts uit de Donau gehaald.

Bij de berging worden de Hongaren geholpen door Zuid-Koraanse bergers. De duikers hebben last van de sterke stroming en het modderige water. Het is onder meer erg moeilijk om het scheepswrak binnen te gaan om naar lichamen te zoeken.

Bergers zijn tot in Servië op zoek naar lichamen. Maandag werd door de sterke stroming in de Donau al een lichaam geborgen op 132 kilometer ten zuiden van Boedapest.

Onderzoek

De repatriëring van de doden kan volgens de Zuid-Koreaanse regering snel beginnen. De overlevenden hebben volgens de regering toestemming om met de Hongaarse politie te praten die het scheepsongeluk onderzoekt.

De kapitein van het cruiseschip werd kort na de aanvaring gearresteerd. De 64-jarige man uit Oekraïne zit nog steeds in een politiecel. Zijn advocaten zeggen dat hij helemaal kapot is van wat er is gebeurd, maar dat hij niets fout heeft gedaan.

De directeur van het cruisebedrijf, het Zwitserse Viking River Cruises, heeft zijn "persoonlijke en oprechte deelneming" betuigd aan alle betrokkenen bij het ongeluk. Hij zegt dat zijn bedrijf volledig meewerkt met het onderzoek.