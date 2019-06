GroenLinks-Kamerlid Özdil bij afscheid: 'Laat elkaar heel'

Zihni Özdil van GroenLinks heeft afscheid genomen als Tweede Kamerlid. Voor de laatste keer zat hij in de Kamerbankjes, terwijl voorzitter Arib zijn afscheidsbrief voorlas. "Ik baal echt dat ik moet vertrekken", schrijft hij in zijn brief. Özdil stapt op na een vertrouwensbreuk met de fractie en GroenLinks-leider Klaver. "Er is iets grondig misgegaan en dat vind ik ontzettend spijtig."

In de voorgelezen brief rept Özdil met geen woord over de manier waarop partijleider Klaver hem vorige week in het openbaar harde verwijten maakte. Op Twitter en Facebook benadrukte de onderwijswoordvoerder dat zijn vertrek vooral te maken had met een conflict over zijn ingetrokken steun aan het leenstelsel.

Ontoelaatbaar gedrag

Klaver gaf een andere lezing over zijn vertrek. Hij schreef dinsdagavond in een mail dat Özdil afspraken keer op keer niet nakwam, het onderlinge vertrouwen schond en ontoelaatbaar gedrag vertoonde, waardoor collega's zich niet meer veilig voelden. Ook kwamen er anonieme verhalen naar buiten over mogelijk overmatig drankgebruik. Özdil uitte zijn verbazing over de "karaktermoord" en Klaver had de dag erna spijt van het "moddergooien en de lelijke politiek".

In de brief schrijft Özdil dat hij trots was op zijn Kamerlidmaatschap en een "mooie tijd" heeft gehad. Ook heeft hij er nieuwe vriendschappen aan overgehouden met Kamerleden van allerlei andere partijen.

Colaatje

Tot zijn spijt is er geen tijd geweest om met het PvdA-Kamerlid Van Dijk een keer een biertje te drinken. "Maar een ex-collega heeft me goedbedoeld, doch anoniem, geadviseerd het voorlopig bij een colaatje te houden", grapt hij in zijn brief.

Hij zegt dat de politiek lelijke kanten, maar ook mooie kanten heeft. "Zoals iets kunnen betekenen voor studenten." Hij wil zich blijven inzetten voor een sociaal en links beleid in de "twitter- en sociale media-democratie". Hij bedankt Kamervoorzitter Arib, zijn collega's met wie hij de degens moest kruisen en het ondersteunend personeel, zoals de schoonmakers, de griffie en de catering.

Hij sluit af met het citaat van oud-VVD-collega Han ten Broeke die ook voortijdig moest vertrekken: "...Laat elkaar heel."