'Pensioenakkoord met steun GL en PvdA, of geen akkoord'

De onderhandelingen over een pensioenakkoord gaan morgen verder. Vanmorgen sprak het kabinet met oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. De verwachting is dat er deze week overeenstemming wordt bereikt met werkgevers en werknemers.

PvdA-leider Asscher zei na afloop dat "het echt de goede kant opgaat". "We zijn een stuk dichter tot elkaar gekomen. Zeker als het gaat om wensen die wij hebben geuit, zoals het eerder kunnen stoppen met werken, zeker bij zware beroepen, en de AOW-leeftijd minder ver omhoog."

Volgens GroenLinks-leider Klaver staat in elk geval één ding vast: "Er is een deal met GroenLinks en de PvdA, of er is geen deal." Asscher zei dat de twee linkse oppositiepartijen hebben besloten om samen op te trekken, om op die manier het maximale te kunnen bereiken voor hun achterban.

Meerderheid Eerste Kamer

Wat dat betreft gaat het volgens hem de goede kant op. "Ik ben optimistischer dan gisteren. Je merkt dat het kabinet aan het bewegen is en dat het zich realiseert dat het in de Eerste Kamer geen meerderheid meer heeft en dat ze ons nodig hebben."

De nieuwe Eerste Kamer (75 zetels) wordt volgende week dinsdag geïnstalleerd. De regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft dan 32 zetels. Met de steun van GroenLinks en de PvdA is er alsnog een ruime meerderheid.

De vakbond FNV legt de voorstellen van het kabinet vanavond voor aan zijn zogeheten ledenparlement.

Er is haast om eruit te komen. Als er niet snel een akkoord komt over een nieuw stelsel, zijn de gevolgen groot. Dan dreigen de pensioenen vanaf volgend jaar gekort te worden. Om de afspraken per 1 januari 2020 in te voeren moet de wet voor het eind van deze maand gewijzigd zijn. Dat betekent dat die binnen een paar weken door Tweede en Eerste Kamer moeten worden aangenomen.