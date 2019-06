Postzak gestolen: vwo-leerlingen uit Eersel moeten nieuwe examens maken

Vwo-leerlingen van het Rythovius College uit Eersel, in Noord-Brabant, moeten het centraal examen geschiedenis en wiskunde A opnieuw maken. De postzak waarin de gemaakte eindexamens zaten, is gestolen en de onderwijsinspectie heeft ze daarom ongeldig laten verklaren.

De examens waren vanuit het postdepot aangetekend onderweg naar de tweede corrector, maar de zakken zijn uit het busje van PostNL gestolen.

In een kort persbericht zegt de school het incident te betreuren en te beseffen dat dit voor de betreffende leerlingen erg vervelend is. De school heeft de ouders en leerlingen persoonlijk geïnformeerd. "Wij stellen alles in het werk om voor de leerlingen deze examens zonder extra spanning te laten verlopen", zegt de school. Die biedt de leerlingen daarom extra begeleiding en eind-examentraining aan.

De leerlingen moeten de examens nu in de herkansingsperiode maken, tussen 17 en 20 juni.