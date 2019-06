René Moerland nieuwe hoofdredacteur NRC

NRC heeft intern een nieuwe hoofdredacteur gevonden: René Moerland. De correspondent Europese Unie in Brussel volgt naar alle waarschijnlijkheid Peter Vandermeersch op. Dat heeft NRC bekendgemaakt.

De 49-jarige Moerland werkt sinds 2000 bij de krant en was eerder onder meer politiek verslaggever in Den Haag en correspondent in Frankrijk. Ook heeft hij als chef leiding gegeven aan de redacties binnenland, buitenland en Den Haag. Hij wordt hoofdredacteur van NRC Handelsblad, nrc.next en de website van de krant.

Moerland is na een sollicitatieprocedure bij de redactiecommissie voorgedragen aan de redactie, die hem met een twee derde meerderheid moest goedkeuren op een redactievergadering. Nu dat is gebeurd, wordt hij voorgedragen aan de directie van NRC Media. Die moet zijn benoeming formeel nog goedkeuren.