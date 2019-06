15 jaar cel en tbs voor doodsteken Utrechtse studente

De man die de Utrechtse studente Laura Korsman in haar woning doodstak, is veroordeeld tot 15 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. De 32-jarige Zamir M. was haar ex-vriend en zou niet hebben kunnen verkroppen dat ze de relatie had verbroken.

Het lichaam van de 24-jarige studente werd vorig jaar juli gevonden in haar studentenhuis in de Bosboomstraat in Utrecht. Haar ex-vriend werd al snel aangehouden. Hij had kort voor haar dood nog vastgezeten omdat hij de vrouw wekenlang had gestalkt nadat ze hun relatie had verbroken. Van de politie had ze daarom een alarmknop gekregen.

Moord

Op de dag dat de vrouw gedood werd, kwam M. het huis binnen door te doen alsof hij daar zelf woonde. Hij droeg latex handschoenen en had een mes bij zich. Volgens de rechtbank blijkt daaruit dat hij van plan was haar te vermoorden.

Binnen wachtte hij drie uur op zijn ex. Daarna viel hij haar van achteren aan en stak meerdere keren op haar in.

M. heeft zelf steeds ontkend dat hij haar die dag bewust neerstak. Hij verklaarde dat Laura op hem afkwam met een mes. Bij de worsteling die volgde, zou de vrouw zichzelf in de hals hebben gestoken. M. zegt dat hij handelde in een black-out.