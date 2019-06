Duitse drugspiloten horen vijf jaar celstraf tegen zich eisen

Het Openbaar Ministerie heeft vijf jaar gevangenisstraf geëist tegen twee Duitse piloten die verdacht worden van drugssmokkel vanaf vliegveld Teuge. In hun toestel werd 60 kilo heroïne gevonden.

De mannen vertrokken op 20 januari 2017 vanaf vliegveld Teuge met een gehuurd vliegtuig. Eerst vlogen ze naar Dinslaken in Duitsland om te tanken. Daarna werd koers gezet naar Groot Brittannië. Voor de Britse kust maakte het toestel plotseling rechtsomkeert naar Teuge. Daar werden ze aangehouden door de Marechaussee die aan boord twee koffers vond met daarin 60 kilo heroïne.

Vluchten waren in opdracht

De piloten zeiden eerder in de rechtszaal dat ze voor de Britse kust omkeerden omdat ze het gevoel hadden dat er iets niet klopte nadat ze in de lucht telefonisch contact hadden met hun opdrachtgever. Die opdrachtgever hadden ze ontmoet in een nachtclub in Eindhoven.

Hij liet de piloten in totaal vijf vluchten maken. Bij de eerste twee vluchten zouden de piloten de koffers gecontroleerd hebben. Er zaten volgens hen documenten in. Bij de vluchten die volgden, keken ze niet meer in de koffers.