Nieuw pijnpunt China-VS: 'Chinezen lastiggevallen in Amerika'

De Chinese regering heeft een waarschuwing afgegeven voor zakelijke reizen naar de Verenigde Staten. Chinezen worden in de VS verhoord en lastiggevallen door Amerikaanse overheidsfunctionarissen, stelt Peking. De waarschuwing komt op een moment van hoogspanning tussen beide landen, vooral door de handelsoorlog die door de twee grootste economieƫn ter wereld wordt uitgevochten.

Het Chinese ministerie van Cultuur en Toerisme kwam met een eigen waarschuwing voor toeristen, waarin wordt gewezen op de vele schietpartijen en berovingen in de VS. Vorig jaar zomer werd ook al eens zo'n waarschuwing gegeven. Chinese studenten en academici in Amerika hebben nu eveneens het advies gekregen alert te zijn.

Belediging

Eerder vandaag lokten uitspraken van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo over de herdenking van het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989 in Peking een felle reactie uit van China. Pompeo sprak namens de VS zijn solidariteit uit met nabestaanden. De hoop dat China door internationale samenwerking een meer open en tolerante samenleving zou worden is ijdel gebleken, sprak de minister.

De Chinese ambassade in Washington veroordeelde Pompeo's uitspraken als een inmenging in binnenlandse aangelegenheden. "Dit is een belediging voor het Chinese volk en een ernstige schending van internationale wetgeving en de internationale diplomatieke normen." De ambassade legde verder de nadruk op de sociaal-economische ontwikkeling die het land heeft doorgemaakt en democratische vorderingen.

De VS en China beschuldigen elkaar over en weer van het niet nakomen van handelsafspraken. Beide landen hebben de importtarieven fors verhoogd.