Automobilisten 'gezandstraald' op dijk Enkhuizen-Lelystad

De Houtribdijk functioneert bij storm als een grote golfbreker tussen het IJsselmeer en het Markermeer. Volgens Rijkswaterstaat is de dijk cruciaal voor de waterveiligheid van alle provincies rond het IJsselmeergebied. Daarnaast moeten ook nieuwe plant- en diersoorten hun leefgebied gaan vinden bij de zandoevers die deels boven water en deels onder water liggen.

Naast de zandoevers ligt het Trintelzand: een nieuw natuurgebied in het Markermeer met zandplaten, slikvelden en riet. Dat is aangelegd om meer variatie te brengen in het onderwaterlandschap. Even verderop ligt de eilandengroep de Marker Wadden dat ook is gecreƫerd voor de ontwikkeling van nieuwe natuur.