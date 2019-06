Braziliaanse bondscoach Tite bestookt met vragen, maar gaat niet op zaak-Neymar in

Neymar is tijdens het trainingskamp met de nationale ploeg opgezocht door de Braziliaanse politie. Zij wilden Neymar ondervragen over de verkrachtingszaak waarmee de Braziliaanse voetballer in verband wordt gebracht. De Braziliaanse bondscoach Tite ging tijdens een persconferentie niet op de beschuldigingen in.

Neymar bereidt zich momenteel met Brazilië voor op de Copa América, die voor Brazilië op 14 juni begint. Donderdag speelt de selectie van bondscoach Tite een oefenwedstrijd tegen Qatar. Tijdens de persconferentie voor de oefeninterland ging het meer over het nieuws rondom de sterspeler van het Braziliaanse elftal dan over de voorbereiding van het team. De bondscoach kreeg achttien vragen over de situatie van Neymar.