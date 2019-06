Pittige onweersbuien verwacht: 'Dat kunnen lokaal zware jongens worden'

Het KNMI heeft voor vanavond voor het hele land code geel afgekondigd. Dit vanwege de zware onweersbuien die vanuit het zuidwesten ons land zullen overtrekken. "Dat kunnen lokaal echt zware jongens worden", zegt Wilfred Janssen van Weerplaza. "Dat betekent veel regen in korte tijd met lokaal ook windstoten tot 100 kilometer per uur en mogelijk forse hagelstenen."

Voorlopig is het nog lekker weer, zegt de weerman. "Momenteel schijnt op veel plekken de zon, maar de bewolking wordt wel steeds dikker. Met een zuidoostenwind wordt er steeds warmere lucht aangevoerd", zegt Janssen. In het westen wordt het vanmiddag zo'n 23 tot 25 graden. Langs de oostgrens kan de temperatuur oplopen tot 28 of 29 graden en "misschien zelfs wel naar de tropische 30 graden".

Volgens Janssen vormen die omstandigheden "de ideale brandstof voor de korte pittige onweersbuien die later vandaag verwacht worden". Maar lang niet iedereen krijgt te maken met die extreme buien.

Avondvierdaagse

Op plekken in het land waar deze week de avondvierdaagse wordt gelopen, wordt het weer extra goed in de gaten gehouden. In Dordrecht bijvoorbeeld, waar de wandeltocht voorlopig gewoon doorgaat. "Het gaat eigenlijk altijd door, ook met een beetje regen. Donder en bliksem is een ander verhaal, maar dat is nog afwachten", zegt een bestuurslid tegen RTV Dordrecht.

In Harmelen, in de provincie Utrecht, wordt aan het eind van de middag besloten of er gelopen gaat worden. "Dan kun je pas een goede inschatting maken", zegt de secretaris tegen het AD. Ook op andere plekken in Utrecht wordt later vanmiddag besloten of de wandelvierdaagse vanavond doorgaat, meldt RTV Utrecht.

Het KNMI adviseert om tijdens de buien open water en open gebied te mijden. Ook wordt afgeraden om onder bomen te schuilen.