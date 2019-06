VVD'er Marianne Schuurmans nieuwe burgemeester Haarlemmermeer

Marianne Schuurmans-Wijdeven is voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. De 58-jarige VVD-politica volgt Onno Hoes op, die sinds november 2017 waarnemend burgemeester is van de gemeente, waar onder meer Schiphol onder valt.

Schuurmans is op dit moment burgemeester van de Gelderse gemeente Lingewaard. Ze trad daar in 2013 aan. Daarvoor was ze drie jaar lang burgemeester van de gemeente Millingen aan de Rijn. Ook zat ze in de Provinciale Staten van Gelderland en was ze raadslid en wethouder.

De VVD-politica werd gekozen uit in totaal twaalf kandidaten voor de functie. Volgens de gemeente is ze gezien haar ervaring en bestuursstijl uitstekend geschikt voor het ambt.