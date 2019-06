Legerleider Sudan wil verkiezingen binnen negen maanden

De militaire overgangsregering in Sudan wil dat er binnen negen maanden verkiezingen worden gehouden. Ook komt er een onderzoek naar de hevige geweldsuitbarsting gisteren in de hoofdstad Khartoem, heeft luitenant-generaal Burhan aangekondigd.

Veiligheidstroepen ontruimden toen kampen van demonstranten. Volgens de laatste berichten kwamen daarbij 35 mensen om het leven. Het was het ergste geweld in Soedan sinds de afzetting van president Bashir in april.

Onenigheid

De militairen die aan de macht zijn in Sudan hebben verder alle afspraken met oppositiepartijen afgezegd. De coalitie van oppositiegroepen in Sudan verbrak gisteren al het contact met het militaire bewind.

Eerder was de oppositie een gesprek aangegaan met de overgangsregering die sinds het afzetten van Bashir aan de macht is. De oppositiegroepen vroegen of militairen of burgers het voor het zeggen zouden krijgen tijdens de geplande transitieperiode naar een democratie, die drie jaar zou moeten duren.

Ongehoorzaamheid

Die vraag bleek lastig te beantwoorden en onderhandelingen tussen het leger en de oppositie raakten in een impasse. De legertop wil de leiding nemen in een interim-regering die zou moeten voorzien in economisch herstel en democratische verkiezingen. De oppositie eist zelf de leiding. Zij vrezen dat de legertop manieren zoekt om de partij van de afgezette president aan de macht te houden.

De oppositie heeft sinds afgelopen maandag een algehele politieke staking afgekondigd en opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ook roepen de oppositiegroepen het buitenland op de coup, zoals zij de machtsovername van de militairen noemen, te veroordelen en de rechtmatigheid ervan af te wijzen.