Drie gewonden bij steekpartij in Almere

Bij een steekincident in de Regisseurstraat in het centrum van Almere zijn drie mensen gewond geraakt. Ze zijn alle drie verdachte en daarom aangehouden.

Er is een traumahelikopter opgeroepen om te assisteren bij de hulpverlening, maar die is later geannuleerd. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun identiteit is nog niet bekend. Ze waren alle drie aanspreekbaar.

Evenmin kan de politie al iets zeggen over de aanleiding voor de steekpartij. Het onderzoek in de Regisseurstraat is nog gaande. De politie weet dat er getuigen waren en heeft ook al mensen gesproken, maar naar anderen wordt nog gezocht.