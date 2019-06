Oud-premier Van Agt getroffen door hersenbloeding

Oud-premier Dries van Agt is twee weken geleden getroffen door een zware hersenbloeding, bevestigt CDA-partijvoorzitter Ploum na een bericht van het AD. De krant sprak met de dochter van de 88-jarige oud-politicus.

Volgens Eugenie van Agt is het een paar dagen spannend geweest, maar is er inmiddels sprake van herstel. "Mijn vader is bij kennis, zijn geestelijke vermogens zijn niet aangetast. Lichamelijk heeft hij een forse klap gehad."

Van Agt werd door de beroerte getroffen toen hij in Den Haag een toespraak hield in het gebouw van de Palestijnse vertegenwoordiging in ons land. Daar werd herdacht dat Palestijnen in 1948 op de vlucht sloegen toen de staat Israƫl werd gesticht.

In het begin van de speech ging het volgens het AD mis. Van Agt werd met de ambulance afgevoerd.

Steeds linkser

Volgens dochter Eugenie heeft haar vader twee dagen op de intensive care gelegen. "De dokters zijn voorzichtig optimistisch. Mijn vader kampt met uitvalverschijnselen in de linkerhelft van zijn lichaam. Hij moet veel rust houden en intensief revalideren."

Dries van Agt was namens het CDA premier van 1977 tot 1982. Hij stond toen bekend als conservatief, maar werd op latere leeftijd steeds linkser. De laatste jaren is hij vooral bekend vanwege zijn pleidooi voor de Palestijnse staat. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen heeft hij niet meer op het CDA, maar naar eigen zeggen op GroenLinks gestemd.