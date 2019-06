Gedetineerde in Lelystad valt bewaarder aan om mobiele telefoon

Een gedetineerde die vastzit in de penitentiaire inrichting (PI) in Lelystad heeft gisteren een medewerker aangevallen en enige tijd in een wurggreep gehouden, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt. Het ministerie spreekt van een ernstig incident.

De gedetineerde zou een mobiele telefoon in zijn cel hebben gehad. Toen de gevangenismedewerker die afpakte, werd hij aangevallen en enige tijd in een wurggreep gehouden.

De gedetineerde werd na het incident overgebracht naar de isoleercel. Hij is daarna aangehouden door de politie en voor verhoor overgebracht naar het bureau.

De medewerker is door een arts onderzocht en maakt het naar omstandigheden redelijk, zegt het ministerie. Voor het personeel in Lelystad is een bijeenkomst gehouden en nazorg geregeld.

Tweede keer in twee weken

Het is het tweede incident in korte tijd in een penitentiaire inrichting. Bijna twee weken geleden raakte een gevangenbewaarder in Zaanstad gewond bij een aanval door een gedetineerde.

De bewaarder viel daarbij van de trap en raakte ernstig gewond.