Hennepkwekerijen in Friesland ontmanteld, drie mensen opgepakt

In Friesland heeft de politie bij een reeks invallen twaalf locaties doorzocht en drie growshops ontmanteld. Er zijn drie mensen aangehouden. De hoofdverdachte is een 47-jarige man. Omrop Fryslân zegt dat hij is opgepakt in zijn woonplaats Terherne.

De grootste hennepkwekerij zat in een oude loods in Harkema. Daar vond de politie 3726 hennepplanten. Verder werden in bedrijfsloodsen op industrieterreinen in Heerenveen en Leeuwarden growshops ontmanteld.

De politie kwam de kwekerijen op het spoor door tips op Meld Misdaad Anoniem. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen.