'Licht vileine humor Martine Bijl gaf Heel Holland Bakt goede start'

De laatste jaren verwaterde het contact. "Ze kwam altijd hier thuis met de Kerst en verjaardagen en zo maar dat contact verminderde een beetje omdat ze in haar depressiviteit er allemaal niet zo'n zin in had, dus langzaam waren we haar al een beetje verloren."

De laatste keer dat hij haar zag was met Kerstmis bij een kerstdiner bij Joop van den Ende thuis. "Toen was ze heel moe en moest ze een half uurtje gaan liggen. Dus ze had het hartstikke zwaar."

Ook acteur Johnny Kraaykamp is bedroefd over het overlijden van Bijl. Tussen 1993 en 2003 speelde hij samen met Bijl en zijn vader, Johnny Kraaykamp senior in de tv-comedyserie Het zonnetje in huis. Bijl speelde de rol van een schoondochter die haar lastige inwonende schoonvader, Kraaykamp senior, het huis uit probeert te krijgen.

"Ze was een zeer dierbare collega met wie ik intensief heb samengewerkt", zei Kraaykamp tegen persbureau ANP. Mijn vader was in de serie de spits die het afmaakte en wij speelden de middenvelders die de voorzetten gaven. Dat kon ze heel goed."

Kraaykamp prijst haar veelzijdigheid, humor en oprechtheid. "Hoewel ze de dochter was van een arts had ze de mentaliteit van de straat. Er komen in ons vak veel aanstellers voor en daar was zij wars van. Ze was juist erg bescheiden."

Bekijk hier een overzicht van haar carrière van tientallen jaren: