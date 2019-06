'Nederland kan invloed uitoefenen op VS in handelscrisis met China'

In Den Haag hebben minister Blok van Buitenlandse Zaken en zijn Amerikaanse collega Pompeo een grote internationale top voor ondernemers geopend, de Global Entrepreneurship Summit. De twee hebben het evenement gezamenlijk georganiseerd. Vooral mondiale veiligheid is van groot gezamenlijk belang, zeiden ze op een persconferentie voorafgaand aan de opening.

"Rusland wil graag zijn invloed in Europa blijven uitbreiden. Naast militair expansionisme is energie een middel daartoe. De Nord Stream 2-gasleiding wordt daarvoor ingezet", zei minister Pompeo. Europa moet niet afhankelijk worden van een enkele leverancier, vinden de Amerikanen. Minister Blok en hij benadrukten het belang van de relatie tussen de VS en Nederland in de strijd tegen de Russische en Chinese handelsbelangen.

Gewicht in de schaal

Maar als het om China gaat is er geen eensgezindheid. Er is sprake van een handelscrisis tussen de VS en China, met heffingen over en weer en de dreiging om die te verhogen. Is Amerika wat dat betreft nog steeds een betrouwbare partner voor Nederland?

Minister Blok vindt van wel. In gesprek met de NOS benadrukt hij dat Nederland een van de grootste investeerders in de VS is, en Amerika de grootste investeerder in Nederland. "Juist door die sterke handelsrelatie kan ik ook de boodschap brengen dat het eigenlijk in het belang van geen van beide landen is om tarieven te hebben."

Blok denkt dat Nederland daarbij gewicht in de schaal kan leggen in Washington. "De invloed die wij hebben gebruiken we. Nederlandse bedrijven zijn verantwoordelijk voor 800.000 banen in de VS. Dat is natuurlijk daar ook belangrijk, en dat zorgt ervoor dat je een gewillig oor vindt voor je boodschap." Volgens hem illustreert de keuze voor Nederland als locatie voor de Global Entrepreneurship Summit het wederzijdse vertrouwen.

Het evenement wordt elke twee jaar gehouden en is bedacht door president Obama. Het is voor de eerste keer in Europa en de leiding is in handen van minister Kaag voor Buitenlandse Handel. In Den Haag zijn de gevolgen merkbaar: er zijn zo'n 2000 zakenlieden en hoogwaardigheidsbekleders uitgenodigd, dus er is een grote beveiligingsoperatie op touw gezet.