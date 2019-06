Gaswinning niet omlaag; wel akkoord over snellere afhandeling aardbevingsschade

De afhandeling van schade door de aardbevingen in Groningen wordt minder omslachtig, zegt commissaris Paas. Tegenover de NOS spreekt hij van een radicaal andere aanpak. De provincie, de burgemeesters van de aardbevingsgemeenten en minister Wiebes hebben daar volgens hem afspraken over gemaakt.

Wel is Paas teleurgesteld dat de minister het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) niet overneemt om het komende gasjaar, vanaf 1 oktober, de gaswinning verder omlaag te brengen, "De minister stelt de leveringszekerheid nog steeds boven de veiligheid van de Groningers."

Paas heeft het advies van het SodM om de winning te verminderen naar 12 miljard kubieke meter als een steun in de rug ervaren. Zijn hoop is nu gevestigd op de Tweede Kamer, die morgenavond voor het eerst met premier Rutte in debat gaat over de gaswinning.

Begin dit jaar liet Wiebes nog weten dat hij voor ligt op schema. Al in 2022 zal de gaswinning nagenoeg nihil zijn. Maar voor verdere afbouw is de nieuwe stikstoffabriek nodig die nu in aanbouw is. Die zou in 2022 operationeel moeten zijn.

Aannemers

Afgesproken is dat bewoners direct naar een aannemer kunnen gaan. Ze kunnen kiezen uit een aantal aannemers die betrouwbaar worden geacht. Er zijn daarbij geen aanbestedingsprocedures meer nodig, zoals nu wel het geval is.

Bewoners kunnen ook naar een aannemer als hun pand moet worden versterkt vanwege het risico op zwaardere bevingen. "Nu moet er eerst een opname van de schade worden gemaakt, waarna het door wordt gerekend door ingenieurs in bijvoorbeeld Singapore", beschrijft Paas de huidige werkwijze. En pas daarna wordt er gezocht naar een aannemer waar zowel de bewoners als de NAM mee akkoord zijn.

Ook wordt het veel bekritiseerde Centrum Veilig Wonen opgeheven. Dat centrum werd na de beving in Huizinge opgericht om de schade aan woningen af te handelen. Vanaf het begin was daar kritiek op omdat het een verlengstuk zou zijn van de NAM.

Het CVW kon het werk niet aan en maakte bovendien een miljoenenwinst, tot onbegrip van gedupeerden die al jaren wachten op een schadevergoeding. Er komt nu één uitvoeringsorganisatie, de Nationaal Coördinator Groningen.

Minister Wiebes stuurt vandaag nog een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een toelichting geeft op het onderhandelingsakkoord met de provincie. Ook reageert hij daarin op het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen.