Strenger toezicht op Kamerleden: houden ze zich wel aan de regels?

Het systeem van het toezicht op het naleven van de integriteitsregels van Tweede Kamerleden wordt aangescherpt. Tweede Kamervoorzitter Arib deelt de mening van veel Kamerfracties dat het toezicht op de naleving van regels voor politici beter moet. "De regels moeten we handhaven. Dat is ook belangrijk voor het aanzien van de politiek. We hebben een voorbeeldfunctie", zei Kamervoorzitter Arib bij het debat over de eigen begroting, de Raming.

Op dit moment heeft het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, het Presidium, geen instrument om Kamerleden te straffen voor het overtreden van bepaalde regels. Dit bleek onlangs weer toen PVV-Kamerlid Graus in opspraak kwam vanwege zijn verblijfsvergoeding. Hij zou ruim 24.000 euro per jaar ontvangen, omdat hij Heerlen als woonplaats heeft opgegeven, meer dan 150 kilometer van het Binnenhof. Volgens EenVandaag en de Volkskrant woont hij echter vooral in zijn appartement in Voorburg.

Ook over de verblijfskostenvergoeding van Theo Hiddema van Forum voor Democratie ontstond onduidelijkheid. In de Tweede Kamer werd verbaasd gereageerd dat er geen controle is op het exacte adres van een Kamerlid.