OM eist tbs tegen man die vrouw ombracht met 71 messteken

Het Openbaar Ministerie heeft tbs met dwangverpleging geëist tegen de 42-jarige Ljubisa O. die verdacht wordt van het doodsteken van zijn vrouw. Volgens het OM bracht hij haar vorig jaar april met 71 messteken om het leven in hun woning in Bodegraven.

O. heeft een lange voorgeschiedenis van psychische problemen en zat eerder al een aantal jaren in instellingen. Deskundigen oordelen dat hij tijdens het doden van zijn vrouw ontoerekeningsvatbaar was door zijn psychische problemen.

Het OM vindt dat de dood van zijn vrouw hem daarom niet strafrechtelijk aangerekend kan worden. Om die reden is geen gevangenisstraf geëist, maar tbs. Behandeling is noodzakelijk, benadrukte de officier van justitie. Zonder behandeling zou de kans groot zijn dat er opnieuw iets ernstigs gebeurt.

Vampier

Waarom O. zijn vrouw doodde, is volgens het OM niet duidelijk geworden. De man geeft steeds warrige verklaringen. Zo zei hij onder meer dat hij stemmen hoorde die vertelden dat hij zijn vrouw moest vermoorden.

Ook dacht hij dat ze een vampier was, schrijft Omroep West. "Haar ogen waren groot en veranderden steeds van kleur. Ik dacht dat ze ging opstaan en mij ging opeten." Eerder zou hij hebben gezegd dat hij zijn vrouw gestoken had omdat ze te dik was geworden en wees hij een buurman als schuldige aan.

Kinderen

Deskundigen constateerden dat O. verstandelijk beperkt is en onder meer kampt met schizofrenie en psychoses. Zij zijn bang voor herhaling. "Dat gaat niet gebeuren", zei O. Hij voelt niks voor een behandeling in een gesloten kliniek omdat hij dan geen contact kan hebben met zijn kinderen.

Toen het over de kinderen ging, begon de man te huilen. Hij vertelde de rechter dat hij ze mist en voor ze wil zorgen. De drie jonge kinderen waren al voor de dood van hun moeder uit huis geplaatst door jeugdzorg. Het gezin stond sinds 2013 onder toezicht.