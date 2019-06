Veelzijdige duizendpoot Martine Bijl vermaakte drie generaties

In 1983 stond ze voor het eerst met haar eigen theatershow Martine op het podium. Er volgden er nog drie maar uiteindelijk hield ze het voor gezien omdat "ik er heel eerlijk gezegd geen zin meer in had. Ik was bang, ik was altijd bang", vertelde ze in 2011 in het NTR-programma Kunststof.

"Ik was bang als ik opkwam en nog steeds bang als ik afging. Of het de eerste of de 130ste voorstelling was, dat maakte niks uit. Toen dacht ik: het is tijd voor een carrièreswitch."