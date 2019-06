Onderzoek Thijs H. in Pieter Baan Centrum laat nog weken op zich wachten

Thijs H., de man die wordt verdacht van de moord op twee wandelaars op de Brunssummerheide en een in de Scheveningse Bosjes, kan pas over zes weken in het Pieter Baan Centrum terecht om te worden onderzocht. Het Openbaar Ministerie bevestigt berichtgeving daarover van De Telegraaf.

H.'s advocaat Serge Weening doet zijn beklag tegenover de krant. Volgens Weening is het van groot belang dat H. zo snel mogelijk wordt onderzocht. "Het gaat namelijk om het vaststellen van zijn psychische toestand ten tijde van de delicten", zegt hij tegen krant. "Tbs-weigeraars zouden plaats moeten maken voor urgente gevallen zoals Thijs H."

Het OM had vorige maand een verzoek ingediend om H. op te laten nemen in het Pieter Baan Centrum in Almere. Dat verzoek werd toegewezen door de rechter-commissaris. Op dit moment verblijft H. in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum. Hij ontkent de drie wandelaars te hebben gedood.

Onderzoek woning

De politie maakte bekend dat de woning van H. aan de Hooikade in Den Haag vandaag opnieuw wordt onderzocht vanwege nieuwe onderzoeksvragen. De rechtbank heeft eerder het voorarrest van H. met negentig dagen verlengd.

Vorige week droeg de rechter ggz-kliniek Mondriaan op camerabeelden van H. af te staan aan het OM. Op de dag van de twee moorden op de Brunssummerheide ging H. naar de kliniek. Mogelijk had hij kleren aan die onder het bloed zaten. De kliniek weigerde de beelden in eerste instantie af te staan vanwege medisch beroepsgeheim.