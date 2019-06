Partijen praten weer over pensioenen: 'Hoog tijd voor beweging'

Deadline

Om de beoogde AOW-leeftijd in 2020 te veranderen moet dat voor 1 juli in de wet zijn vastgelegd. Daarmee is er maar vier weken de tijd om de wet aan te nemen, dat is politiek gezien een korte planning.

"Ik heb steeds gezegd dat ik een breed draagvlak wil", aldus Koolmees vlak voor het gesprek met GroenLinks en PvdA, "dus ik ga nu goed luisteren naar de wensen van partijen."

Later vandaag gaan de gesprekken verder met de vakbonden en werkgevers. Het kabinet richt zich eerst op GroenLinks en de PvdA vanwege de goede banden met de vakbonden.

"Voor ons is het van het grootste belang dat mensen met zware beroepen eerder kunnen stoppen", benadrukte GroenLinks-leider Klaver.

"Mensen mogen niet onnodig gekort worden op hun pensioenen", aldus Asscher. "Zelfstandigen moeten beter beschermd en de AOW leeftijd moet minder stijgen dan nu de bedoeling is. Het moet allemaal heel helder worden. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn."