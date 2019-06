Lustrumprogramma herdenking WO II bekend, geen namen bevestigd

Landelijke evenementen

Op 31 augustus zijn alle geallieerde staatshoofden uitgenodigd voor de herdenking van de Slag om de Schelde, waarbij veel Canadese slachtoffers vielen. Op de kades van Terneuzen en op de Westerschelde wordt de bevrijding van Zuid-Nederland gevierd. Het vrijheidsfestival in Terneuzen, een van de vijf landelijke evenementen dit jaar en in 2020, wordt deels uitgezonden door de NOS.

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. Staatshoofden en regeringsleiders staan daar die dag bij stil. In Nederland is een herdenking in het Wertheimpark in Amsterdam, waar ook het Auschwitzmonument staat. Het Nationaal Comité wil in samenwerking met gemeenten en organisatoren van lokale herdenkingen in alle gemeenten stilstaan bij de Holocaustslachtoffers.

Van begin april tot 5 mei is de Maand van de vrijheid. In iedere provincie rijdt een 'Vrijheid-express' rond om verhalen over de oorlog en vrijheid te vertellen. De trailers worden verwelkomd door burgemeesters, wethouders, schooldirecteuren, verzorgingshuizen, musea en bedrijven.

Op 4 mei is de Nationale Herdenking en op 5 mei wordt de bevrijding gevierd. De programma's zijn in 2020 "groter, bijzonderder en vernieuwender dan voorheen", aldus het comité.

Op 15 augustus wordt het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië, en daarmee in hele Koninkrijk der Nederlanden, herdacht. Er zal onder meer een concert worden gehouden na de herdenking in Den Haag.

Op 24 oktober ten slotte wordt in Den Haag het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties gevierd.